Агент высказался о возможном уходе Малкома и Клаудиньо из «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия в разговоре с журналистами высказался о перспективах бразильцев Малкома и Клаудиньо в питерском «Зените».

Агент сказал Sport24, что оба бразильских футболиста пока даже не думают о том, чтобы разорвать контракт с командой из Санкт-Петеребурга, так что и Малком, и Клаудиньо точно не собирается покидать «Зенит» в ближайшее время.

Напомним, что ФИФА и УЕФА наложили на российские команды санкции, из-за которых у клубов и сборной не будет возможности играть в международных матчах под эгидой организации.