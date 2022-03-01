Профсоюз футболистов просит ФИФА аннулировать контракты легионеров РПЛ

Представители международного профсоюза футболистов просят руководителей ФИФА ввести новые санкции в отношении российского футбола из-за ситуации на Украине.

Один из руководителей профсоюза Луис Эверарда заявил, что ФИФА вполне может скорректировать трансферные правила в связи с ситуацией между Россией и Украиной. Эверарда считает, что у иностранных игроков должна быть возможность спокойно аннулировать контракты с клубами РПЛ и покинуть Россию.

Напомним, что недавно ФИФА запретила российским клубам и сборной участвовать в международных матчах под эгидой организации.