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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Профсоюз футболистов просит ФИФА аннулировать контракты легионеров РПЛ

01 Марта 2022 • 08:34 Комментировать

Представители международного профсоюза футболистов просят руководителей ФИФА ввести новые санкции в отношении российского футбола из-за ситуации на Украине.

Один из руководителей профсоюза Луис Эверарда заявил, что ФИФА вполне может скорректировать трансферные правила в связи с ситуацией между Россией и Украиной. Эверарда считает, что у иностранных игроков должна быть возможность спокойно аннулировать контракты с клубами РПЛ и покинуть Россию.

Напомним, что недавно ФИФА запретила российским клубам и сборной участвовать в международных матчах под эгидой организации.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Легионеры Российская Премьер-Лига
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