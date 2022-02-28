Каррера: «Спорт должен оставаться вне политических разборок»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался об отстранении «красно-белых» из Лиги Европы.

«Считаю, что спорт должен оставаться вне политических разборок. Думаю, что скоро все наладится», - цитирует итальянского специалиста sport24.

Московскому клубу предстояло сыграть с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

В российской Премьер-лиге дела у «красно-белых» складываются далеко не самым лучшим образом, после девятнадцати туров подопечные Паоло Ваноли занимают лишь девятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего питерского «Зенита» на восемнадцать очков.