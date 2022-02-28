Карпин: «Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать», - цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Помимо этого, Карпин выразил надежду, что российский футбол вернётся на международную арену как можно скорее.

Напомним, что нашей сборной предстояло сыграть со сборной Польши в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу. Санкции коснулись и московского «Спартака», который лишился возможности сыграть с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.