«Спартак» - об исключении из еврокубков: «Было принято решение, с которым мы не согласны»

«Спартак» выступил с заявлением после исключения клуба из еврокубков.

«Было принято решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться. «Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайт клуба.

Помимо этого, «красно-белые» выразили надежду на скорейшее достижение мира.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «красно-белые» должны были сыграть с «РБ Лейпцигом», тренером которого является хорошо знакомый российским болельщикам Доменико Тедеско. В российской Премьер-лиге «Спартак» после девятнадцати туров занимает лишь девятое место.