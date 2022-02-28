Сборная Россия и российские клубы исключены из всех международных турниров

ФИФА и УЕФА объявили о решении исключить российские сборные и клубы из всех международных турниров.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, данное решение затрагивает клубы, играющие в еврокубках, а также российскую сборную. Решение действительно до следующего уведомления.

«Футбол объединяется и солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Оба президента надеются, что ситуация в ближайшее время улучшиться, и футбол снова станет тем, что объединяет людей», - говорится в заявлении.

Напомним, что сборная России должна была сыграть со сборной Польши в рамках отбора к чемпионату мира, а московский «Спартак» в Лиге Европы должен был встретиться с «РБ Лейпцигом».