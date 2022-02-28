Экс-игрок «Динамо» Уилкшир заявил о желании вернуться в Россию

40-летний австралийский защитник Люк Уилкшир, который ранее выступал в составе московского «Динамо», изъявил желание вернуться в Россию. Сейчас он работает тренером и рассматривает возможность продолжить карьеру в РПЛ или ФНЛ.

Специалист рассказал «РБ Спорт», что пока возвращение в Россию он рассматривает в качестве идеи. Также Уилкшир отметил, что со страной у него родственные связи (жена футболиста из России – прим. ред).

Экс-футболист добавил, что он хочет расти в профессиональном плане, а условия в Австралии сильно отличаются от тех условий, которые предоставляют командам в Европе.