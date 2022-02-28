Клубы РПЛ, по инициативе Федуна, условились зафиксировать евро по курсу 90 рублей

Клубы российской Премьер-лиги, по инициативе владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, условились зафиксировать евро по курсе 90 рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отметим, что сегодня, 28 февраля, стали наблюдаться сильные колебания российской национальной валюты на фоне доллара и евро. На Московской бирже доллары торгуют уже по 110 рублей, а курс евро превысил 126 рублей. Многие уверены, что данная тенденция связана с событиями на Украине.

Напомним, что сегодня вечером завершится 19-й тур российской Премьер-лиги матчем между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином».