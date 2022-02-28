В Госдуме призвали всех российских спортсменов и болельщиков спокойно относиться к санкциям

Заместитель председателя комитета по спорту Государственной Думы РФ Сергей Бурлаков призвал всех российских спортсменов и болельщиков спокойно относиться к санкциям.

Напомним, что из-за событий на Украине многие международные спортивные организации используют санкции в отношении России. Напомним, что УЕФА и ФИФА уже запретили российским клубам и сборным проводить домашние матчи на территории России. Сборная России вынуждена теперь играть без флага и гимна. Некоторые страны считают это недостаточным, продолжая требовать исключения всех российских клубов и сборной из международных соревнований.

«Российские спортсмены и болельщики должны реагировать на любое решение зарубежных коллег максимально спокойно. Продолжать тренироваться с особым усердием - единственный возможный путь для каждого атлета», – приводит слова Сергея Бурлакова «РИА Новости».