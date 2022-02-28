Сегодня пройдёт экстренное собрание клубов РПЛ

Сегодня, 28 февраля, состоится экстренное собрание руководителей клубов РПЛ, об этом сообщает журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

По данным источника, мероприятие по видеоформату начнется в 12:00. На обсуждении будут актуальные вопросы, касающиеся проведения чемпионата России.

Напомним, что два матча 19 тура Российской премьер-лиги («Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив») были перенесены на неопределённый срок из-за закрытия аэропортов в 12 южных и юго-западных городах РФ. Ещё один вопрос качается стыковых матчей сборной России в конце марта. Ранее соперники нашей команды по квалификации на ЧМ 2022 — сборные Польши, Швеции и Чехии сообщили о своем отказе играть с Россией.