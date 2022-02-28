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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв отметил добротную игру ЦСКА и пророчит «армейцам» высокое место по итогам сезона

28 Февраля 2022 • 10:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Нижний Новгород
1.43 4.40 7.80
05.03 19:00

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв остался очень доволен игрой «армейцев» в гостевом матче 19-го тура российской Премьер-лиги против московского «Спартака» (2:0).

Благодаря победе в московском дерби, ЦСКА закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ. Отставание от «Зенита» составляет всего 5 очков, но у питерцев остаётся матч в запасе.

«Доволен результатом. Но я не ожидал такой добротной игры от наших новых футболистов. На что может претендовать ЦСКА? На высшую строчку в турнирной таблице», а – приводит слова Владимира Пономарёва Rusfootball.info.

В 20-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет на своём поле против «Нижнего Новгорода». Встреча намечена на 5 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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ЦСКА МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД
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