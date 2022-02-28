Хван Ин Бом: «Слуцкий самый суперский человек, которого я встречал в футболе»

Хавбек «Рубина» Хван Ин Бом лестно высказался о главном тренере казанского клуба Леониде Слуцком.

«Мне он очень нравится как человек. Он самый суперский человек, которого я встречал в своей футбольной жизни. Как тренер, я думаю, он один из лучших в России», - цитирует Ин Бома пресс-служба «Рубина».

25-летний южнокорейский полузащитник сыграл восемнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, став одним из лидеров «Рубина», забил два гола и отдал три голевые передачи. Хван Ин Бом перешёл в российский клуб из «Ванкувера» в августе 2020 года, сумма трансфера составила два с половиной миллиона евро.