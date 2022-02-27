19-летний игрок «Вильярреала» установил клубный рекорд

Нападающий Йереми Пино, которому в октябре прошлого года исполнилось 19, оформил покер в матче против «Эспаньола», благодаря чему «Вильярреал» одержал победу со счётом 5:1.

Таким образом Пино стал первым игроком «Вильярреала», кому удалось забить четыре мяча в одном матче Ла Лиги.

Только четыре футболиста за всю историю Ла Лиги оформляли покер в более раннем возрасте. До сегодняшнего дня это удавалось Хосе Ирарагорри (17 лет и 344 дня, 1930 год), Хайме Ласкано (19 лет и 42 дня, 1929 год) и Санти Мине (19 лет и 125 дней, 2015 год).

В этом сезоне Пино провёл 33 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи. На данный момент его стоимость оценивается Transfermarkt в €30 млн.