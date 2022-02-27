Кавазашвили: «Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью»

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился эмоциями после поражения «красно-белых» в матче с ЦСКА. Напомним, что «армейцы» обыграли оппонента со счетом 2:0.

По его словам, игра, которую демонстрирует «Спартак» в последнее время – «полный беспредел», а состав команды москвичам нужно менять полностью.

«Оставить Селихова, нашего грузинчика Джикию и Бакаева», - сказал Кавазашвили журналистам портала Sport24.

Экс-футболист также выразил сожаление о том, что команду покидает Жиго.

Всех остальных футболистов, по мнению Кавазашвили, нужно выгонять из «Спартака» и отправлять их на поиски новой работы.