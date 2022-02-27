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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко оценил возможность возвращения Головина и Миранчука в Россию

27 Февраля 2022 • 14:23 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможность возвращения Алексея Миранчука и Александра Головина в Россию из-за обострения политической ситуации.

В разговоре с журналистами портала Sport24 Червиченко предположил, что российских футболистов из зарубежных клубов гнать не будут. По его словам, на Западе «продуманные» люди, которые думают в первую очередь о своей выгоде, а российские футболисты полезны для своих клубов.

При этом Червиченко считает, что если россиян все-таки оставят без контрактов, они смогут вернуться в Россию и найти себе место в одном из клубов российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко Алексей Миранчук Александр Головин
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