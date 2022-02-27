Колосков рассказал о том, что может стать с российскими легионерами

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что может стать с российскими футболистами, которые сейчас выступают в зарубежных клубах. По его мнению, стремительного развития этой ситуации ждать не стоит.

В разговоре с журналистом портала Sport24 Колосков предположил, что сейчас заграничные команды могу посадить россиян на скамейку запасных для того, чтобы переждать обострение ситуации.

Почетный президент РФС считает, что представители кубов не будут принимать резких решений, однако отметил, что сейчас он не берется говорить о том, как будет развиваться и чем закончится ситуация.