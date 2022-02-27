Шкурин уехал из ЦСКА в чемпионат Польши

Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отправился в чемпионат Польши. Там он будет выступать за местный «Ракув» из Ченстоховы, знаковым российским болельщикам по матчам с казанским «Рубином» в Лиге конференций.

По информации Transfermarket, «Ракув» арендовал Шкурина у СКА с возможностью последующего выкупа. Арендное соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года.

Текущий контракт Шкурина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Первую половину нынешнего сезона белорусский нападающий провёл в аренде в киевском «Динамо», за которое сыграл 11 матчей, не отметившись забитыми голами.