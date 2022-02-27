Уремович: «Надеюсь, что мы добьемся хорошего результата в матче с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился ожиданиями от матча 19-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита».

«Хороший соперник, индивидуально сильные игроки. Должна быть хорошая игра, в которой нам нужно быть более заряженными, чем соперник. Надеюсь, мы добьемся хорошего результата», - цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

Матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится завтра, 28 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

25-летний хорват сыграл восемнадцать матчей за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.