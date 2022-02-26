Крыховяк объяснил решение сборной Польши не играть со сборной России

32-летний полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о решении футболистов сборной Польши, а также Польского футбольного союза, отказаться от матча со сборной России в рамках полуфинала плей-офф европейского отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года.

«Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не намерены играть в стыковых матчах с командой России. Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мыслями мы с украинским народом и нашим другом по сборной Томашем Кендзёрой, который вместе с семьёй всё ещё находится в Киеве», – написал Крыховяк на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Матч Россия – Польша должен быть сыгран 24 марта, а затем выигравшая команда должна поспорить за выход в финал с победителем пары Швеция – Чехия.