«Нижний Новгород» дожал «Урал», воспользовавшись численным преимуществом

В рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Урал» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол ближе к концовке встречи забил Николай Калинский, реализовав пенальти.

Основные события матча развивались во втором тайме, в начале которого за вторую жёлтую карточку был удалён Кирилл Колесниченко. На 77-й минуте уральцы получили двойное наказание, когда с поля был удалён Лео Гогличидзе, и в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Каминский.

Спасти игру вдевятером «Урал» не сумел, поэтому вынужден возвращаться домой без набранных очков, рискуя по итогам этого тура свалиться в зону вылета. «Нижний Новгород» же поднялся на 10-е место в турнирной таблице, отдалившись от зоны переходных матчей на 3 очка.