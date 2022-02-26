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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нижний Новгород» дожал «Урал», воспользовавшись численным преимуществом

26 Февраля 2022 • 15:52 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Урал
окончен

В рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Урал» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол ближе к концовке встречи забил Николай Калинский, реализовав пенальти.

Протокол игры  
Нижний Новгород 1:0Урал
(1:0) Калинский Николай78'   
Нигматуллин АртурАлександров Виктор   66'Гоцук КириллТкачук ДенисКозлов Алексей  18' (Юлдошев Иброгимхалил (  18') Ларсен Ларс ОлденКаккоев Никита  74' (Игбун Сильвестр (  74') Калинский НиколайСтоцкий ДмитрийЭннин РичиМилсон
Запасные: Берковский ИльяМиладинович ИванКарасёв ПавелАнисимов АртурКравцов КириллМасоэро ЛукасГойло НикитаПенчиков ДаниилГорбунов Игорь
Помазун ИльяМамин АртёмКузьмичев Иван   79'Герасимов АлексейКолесниченко Кирилл   38'   56'Мишкич Даниэль  87' (Подберёзкин Вячеслав (  87') Августиняк РафалГогличидзе Лео   77'Гаджимурадов Рамазан  72' (Евсеев Алексей (  72') Егорычев Андрей   45'  87' (Железнов Юрий (  87') Бикфалви Эрик  82' (Магомадов Чингиз (  82')
Запасные: Мосин ЕгорЮшин АлександрЛандаков ДмитрийЕмельянов РоманАгеев МихаилДинга Доминик
26 февраля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Основные события матча развивались во втором тайме, в начале которого за вторую жёлтую карточку был удалён Кирилл Колесниченко. На 77-й минуте уральцы получили двойное наказание, когда с поля был удалён Лео Гогличидзе, и в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Каминский.

Спасти игру вдевятером «Урал» не сумел, поэтому вынужден возвращаться домой без набранных очков, рискуя по итогам этого тура свалиться в зону вылета. «Нижний Новгород» же поднялся на 10-е место в турнирной таблице, отдалившись от зоны переходных матчей на 3 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Нижний Новгород
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окончен Нижний Новгород 1:0 Урал
окончен Химки 0:3 Динамо Москва
Идет 72 минута Сочи 1:0 Арсенал Тула
26.02  19:00 Спартак Москва ... ЦСКА Москва 2.50 3.30 2.95
27.02  19:00 Ахмат ... Уфа 2.13 3.25 3.85
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