Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев, тренировавший в прошлом «Краснодар» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от грядущих матчей «Спартака» с ЦСКА и «Лейпцигом».

- Тедеско против своего бывшего клуба, где он достаточно неплохо работал, – интригующий антураж. А «Спартак» мы оценим по дерби с ЦСКА. Это будет для него важнейший матч первенства страны, показательный для болельщиков «Спартака» и в целом российских любителей футбола, а также прелюдия к плей-офф Лиги Европы. Дерби должно получиться смотрибельным и напряжённым.

«Лейпциг» сейчас на ходу, Тедеско поднял его в таблице за счёт серии побед. То, что домашний матч «Спартака» с немецким клубом пройдёт на нейтральном поле, для российской команды это минус, поскольку будет меньше поддержки от болельщиков на стадионе. Но понятно, что ребята профессионалы, и всё равно надо играть максимально сильно – неважно, дома или не дома.