Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА, которое собираются бойкотировать фанаты обоих клубов.

- По-моему, весенняя часть чемпионата России проходит живее, чем осенняя. Зимой команды имеют почти два месяца на полноценную подготовку, касающуюся как тактических, так и физических аспектов. Заранее сказать, что мы увидим в матче «Спартак» – ЦСКА, трудно. Понятно, что будет настоящее дерби, традициям которого много лет.

Мы первый раз посмотрим в официальном матче, что из себя представляет «Спартак» под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли. Вряд ли команды выйдут на поле с мыслями, что дальше у них будет время всё исправить, если они проиграют. Сейчас всё-таки не начало чемпионата, и каждое очко на вес золота.

Бойкот фанатов из-за ожидаемого введения Fan ID? Отсутствие болельщиков на стадионе – это плохо для футбола. На мой взгляд, было бы хорошо упростить процедуру получения данного документа, чтобы не было сложностей с его оформлением. Здесь тонкая грань, и важно не рубить с плеча.