«Зенит» опроверг информацию о расторжении контракта с Ракицким

Представители питерского «Зенита» выступили с официальным заявлением по слухам о том, что украинский защитник команды Ярослав Ракицкий разорвал свой контракт.

В пресс-службе питерского клуба «Спорт-Экспрессу» рассказали, что контракты продолжают действовать со всеми футболистами команды.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины, после чего Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал пост с антивоенным призывом.

Через некоторое время в СМИ появились слухи о том, что Ракицкий отказался продолжать сотрудничество с российским клубом.