Промес: «Матчи с ЦСКА – всегда большой вызов»

Форвард московского «Спартака» Куинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА. Голландец отметил, что подобные матчи – всегда большой вызов.

В разговоре с пресс-службой «красно-белых» Промес отметил, что ему приятно вернуться в знакомые условия, однако теперь нужно привыкнуть к погоде, чтобы быть готовым к предстоящему матчу.

«Возможно, это самые важные игры», - сказал он, говоря о матчах с «армейцами».

Футболист добавил, что начало второй половины сезона с таким соперником может положительно сказаться на настроении команды. При этом все в московском «Спартаке» понимают важность победы над ЦСКА.