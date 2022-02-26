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Промес: «Матчи с ЦСКА – всегда большой вызов»

26 Февраля 2022 • 08:08 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Куинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА. Голландец отметил, что подобные матчи – всегда большой вызов.

В разговоре с пресс-службой «красно-белых» Промес отметил, что ему приятно вернуться в знакомые условия, однако теперь нужно привыкнуть к погоде, чтобы быть готовым к предстоящему матчу.

«Возможно, это самые важные игры», -  сказал он, говоря о матчах с «армейцами».

Футболист добавил, что начало второй половины сезона с таким соперником может положительно сказаться на настроении команды. При этом все в московском «Спартаке» понимают важность победы над ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва РПЛ Куинси Промес
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