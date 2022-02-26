Морозов принёс своему клубу победу в матче словенского чемпионата

Недавно перебравшийся в состав словенского клуба «Целе» российский 27-летний защитник Григорий Морозов принес своему клубу победу в игре в рамках двадцать третьего тура чемпионата Словении. Российский оборонец появился в стартовом составе своего клуба и провел на поле все 90 минут матча. За шесть минут до конца игры Морозову удалось забить победный мяч, который принес его клубу успех со счетом 3:2 в игре с аутсайдером «Алюминием».

Сейчас «Целе», в 2020 году ставший чемпионом Словении, занимает только седьмое место в турнирной таблице. При этом в высшей лиге играют всего лишь десять команд.