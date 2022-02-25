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Язиджи: «Я действительно счастлив с того момента, как присоединился к ЦСКА»

25 Февраля 2022 • 23:34 Комментировать

Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи чувствует себя комфортно в московском клубе.

«Я действительно счастлив с того момента, как присоединился к ПФК ЦСКА. Все идет очень хорошо. Тренировки, период сборов…» - приводит слова турецкого футболиста пресс-служба «армейцев».

Напомним, что ЦСКА арендовал 25-летнего нападающего у «Лилля» до конца сезона, в арендном соглашении прописана сумма выкупа футболиста, которая составляет двенадцать миллионов евро.

В нынешнем сезоне Язиджи сыграл 22 матча за французский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Юсуфа с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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