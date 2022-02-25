Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеско – соперник «Спартака» по 1/8 финал Лиги Европы: чем силён его «Лейпциг», где пройдут матчи, кто фаворит

25 Февраля 2022 • 16:43 Комментировать

Разбираем соперника «Спартака» по плей-офф еврокубка

Снова швейцарский Ньон, снова жеребьёвка еврокубков, снова двух. Но на сей раз – это Лига Европы и Лига конференций. Образовались пары 1/8 финала, единственный представитель России, добравшийся до этой стадии – московский «Спартак». Соперник «красно-белым» достался один из самых сложных – немецкий «Лейпциг».

Когда и где пройдут матчи «Спартака»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Лейпцигом» пройдут 10 и 17 марта. Первый раунд «красно-белые» проведут на выезде, второй – тоже на выезде. УЕФА запретил «Спартаку» проводить матч в Москве, так что формально домашнюю игру придётся провести за территорией России. Пока в списке самых вероятных вариантов называют Минск и Белград. Но то, что оба матча «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы будут гостевыми, можно сказать с уверенностью.

Соперник – «Лейпциг», главный тренер – Доменико Тедеско, звезда – Кристофер Нкунку

Как же парадоксально закручивается история. Именно Доменико Тедеско вывел «Спартак» в Лигу Европы (в плей-офф, правда, выводил уже Руй Витория), и именно Доменико Тедеско может закончить еврокубковый путь «Спартака». Вероятно, закончит. Своим новым клубом экс-наставник «красно-белых» руководит всего три месяца. Но за это время Тедеско многое успел сделать. Футбол «Лейпцига» стал более зрелищным, результативным, скоростным.

Embed from Getty Images

Доменико принял «Лейпциг» на десятом месте, а сейчас «быки» уже идут на четвёртой строчке – мощный скачок. Тедеско играет по знакомой схеме 3-5-2, совсем не изменяя правилам, которые прививал ещё московскому «Спартаку». Быстрые фланги, креативная полузащита, «рабочие» нападающие. «Лейпцигу» такая схема подошла на ура. Команда стала много забивать (например, 6:1 с «Гертой» в последнем туре), прошла далеко в Лиге Европы и Кубке Германии, в этом году проиграла только «Баварии» в упорной борьбе – 2:3.

«Лейпциг» реально на ходу и от этого за «Спартак» даже немного страшно. Ведь если у «быков» идёт игра, они не останавливаются. Главным активом «Лейпцига» считается Кристофер Нкунку. За французом гоняются топ-клубы, сам Хосеп Гвардиола расплескивался в комплиментах после матчей с «Лейпцигом». За 34 матча Нкунку отличился 22 раза и сделал 13 голевых передач, приплюсовав ещё черновую работу центрального полузащитника. Восстановился от травмы Дани Ольмо, осваивается в роли первой скрипки Доминик Собослаи. А есть ещё опытный Кевин Кампль, талантливые Тайлер Адамс и Амаду Айдара. В полузащите у «Лейпцига» колоссальная конкуренция.

В атаке тоже всё в порядке. Андре Силва работает на свой бомбардирский и на команду, в прессинге постоянно Юссуф Поульсен, на стандартах всё также полезен Эмиль Форсберг. Центр обороны состоит из мощных Симакана, Орбана и Гвардиола. На флангах работают Анхелиньо, Лаймер, Хенрихс или Мукиеле. У Доменико Тедеско выбор есть почти что в каждой линии. И выбор очень хороший.

Шансы 80 на 20 в пользу «Лейпцига»

В своей истории «Спартак» и «Лейпциг» ещё не встречались, вот жребий и свёл их впервые. Кажется, что радостные воспоминания от этой встречи останутся только у немцев. Доменико Тедеско обладает лучшим подбором игроков, его коллектив на ходу. Знаний о «Спартаке» у немецкого тренера тоже в избытке. А что же «красно-белые»? Они только закончили тренировочные сборы, ещё не поняли требований Паоло Ваноли, новички не сыгрались. Добавляем сюда отсутствие домашнего матча, переезды на каждую игру. Букмекеры уже назвали «Лейпциг» явным фаворитом двухраундового противостояния, трудно с ними не согласится. Оставим «Спартаку» 20 процентов, всё-таки «красно-белые» умеют удивлять в Европе – выиграли группу с «Наполи» и «Лестером». Но 80 процентов по праву достанется «Лейпцигу», скорее всего, Доменико Тедеско завершит еврокубковый поход «Спартака».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.02  14:00 Нижний Новгород ... Урал 2.65 3.15 2.90
26.02  14:00 Химки ... Динамо Москва 6.80 4.20 1.52
26.02  16:30 Сочи ... Арсенал Тула 1.55 4.20 6.40
26.02  19:00 Спартак Москва ... ЦСКА Москва 2.50 3.30 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» – ЦСКА: прогноз Василия Уткина на матч РПЛ 26 февраля
16:25 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова оценила соперника «Спартака» в Лиге Европы
24 Февраля
21:42 · Россия. Премьер-лига
ВТБ передаст пакет акций ФК «Динамо» ВФСО «Динамо»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Георгий Черданцев: «Нет войне»
16:54 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА возвращается со сборов в Турции
16:33 · Россия. Премьер-лига
Нойштедтер будет выступать в бельгийском чемпионате
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» расторг договор с компанией Ральфа Рангника
15:00 · Россия. Премьер-лига
Василий Березуцкий: «Нет войне»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Парагвайский полузащитник ЦСКА Медина готов возвращаться в Россию и играть со «Спартаком» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
Шведский клуб отказался продавать футболиста в московский «Локомотив» из-за событий на Украине
14:04 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме заявили, что жизнь продолжается и нужно проводить чемпионаты во всех видах спорта
13:40 · Россия. Премьер-лига
Уткин – о начале военной операции России на Украине: «Мрак и бессилие, худший день в жизни»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Терюшков оценил вероятность отъезда футболистов-легионеров из РПЛ в связи с событиями на Украине
12:23 · Россия. Премьер-лига
Фёдор Смолов: «Нет войне» 4
12:02 · Россия. Премьер-лига
19-й тур чемпионата России могут перенести на две даты в марте
Все новости
Рекомендуем