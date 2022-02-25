Тедеско – соперник «Спартака» по 1/8 финал Лиги Европы: чем силён его «Лейпциг», где пройдут матчи, кто фаворит

Разбираем соперника «Спартака» по плей-офф еврокубка

Снова швейцарский Ньон, снова жеребьёвка еврокубков, снова двух. Но на сей раз – это Лига Европы и Лига конференций. Образовались пары 1/8 финала, единственный представитель России, добравшийся до этой стадии – московский «Спартак». Соперник «красно-белым» достался один из самых сложных – немецкий «Лейпциг».

Когда и где пройдут матчи «Спартака»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Лейпцигом» пройдут 10 и 17 марта. Первый раунд «красно-белые» проведут на выезде, второй – тоже на выезде. УЕФА запретил «Спартаку» проводить матч в Москве, так что формально домашнюю игру придётся провести за территорией России. Пока в списке самых вероятных вариантов называют Минск и Белград. Но то, что оба матча «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы будут гостевыми, можно сказать с уверенностью.

Соперник – «Лейпциг», главный тренер – Доменико Тедеско, звезда – Кристофер Нкунку

Как же парадоксально закручивается история. Именно Доменико Тедеско вывел «Спартак» в Лигу Европы (в плей-офф, правда, выводил уже Руй Витория), и именно Доменико Тедеско может закончить еврокубковый путь «Спартака». Вероятно, закончит. Своим новым клубом экс-наставник «красно-белых» руководит всего три месяца. Но за это время Тедеско многое успел сделать. Футбол «Лейпцига» стал более зрелищным, результативным, скоростным.

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Доменико принял «Лейпциг» на десятом месте, а сейчас «быки» уже идут на четвёртой строчке – мощный скачок. Тедеско играет по знакомой схеме 3-5-2, совсем не изменяя правилам, которые прививал ещё московскому «Спартаку». Быстрые фланги, креативная полузащита, «рабочие» нападающие. «Лейпцигу» такая схема подошла на ура. Команда стала много забивать (например, 6:1 с «Гертой» в последнем туре), прошла далеко в Лиге Европы и Кубке Германии, в этом году проиграла только «Баварии» в упорной борьбе – 2:3.

«Лейпциг» реально на ходу и от этого за «Спартак» даже немного страшно. Ведь если у «быков» идёт игра, они не останавливаются. Главным активом «Лейпцига» считается Кристофер Нкунку. За французом гоняются топ-клубы, сам Хосеп Гвардиола расплескивался в комплиментах после матчей с «Лейпцигом». За 34 матча Нкунку отличился 22 раза и сделал 13 голевых передач, приплюсовав ещё черновую работу центрального полузащитника. Восстановился от травмы Дани Ольмо, осваивается в роли первой скрипки Доминик Собослаи. А есть ещё опытный Кевин Кампль, талантливые Тайлер Адамс и Амаду Айдара. В полузащите у «Лейпцига» колоссальная конкуренция.

В атаке тоже всё в порядке. Андре Силва работает на свой бомбардирский и на команду, в прессинге постоянно Юссуф Поульсен, на стандартах всё также полезен Эмиль Форсберг. Центр обороны состоит из мощных Симакана, Орбана и Гвардиола. На флангах работают Анхелиньо, Лаймер, Хенрихс или Мукиеле. У Доменико Тедеско выбор есть почти что в каждой линии. И выбор очень хороший.

Шансы 80 на 20 в пользу «Лейпцига»

В своей истории «Спартак» и «Лейпциг» ещё не встречались, вот жребий и свёл их впервые. Кажется, что радостные воспоминания от этой встречи останутся только у немцев. Доменико Тедеско обладает лучшим подбором игроков, его коллектив на ходу. Знаний о «Спартаке» у немецкого тренера тоже в избытке. А что же «красно-белые»? Они только закончили тренировочные сборы, ещё не поняли требований Паоло Ваноли, новички не сыгрались. Добавляем сюда отсутствие домашнего матча, переезды на каждую игру. Букмекеры уже назвали «Лейпциг» явным фаворитом двухраундового противостояния, трудно с ними не согласится. Оставим «Спартаку» 20 процентов, всё-таки «красно-белые» умеют удивлять в Европе – выиграли группу с «Наполи» и «Лестером». Но 80 процентов по праву достанется «Лейпцигу», скорее всего, Доменико Тедеско завершит еврокубковый поход «Спартака».