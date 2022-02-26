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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» ускорил переход защитника и отдал форварда, ЦСКА собрал полузащиту из легионеров: главные трансферы недели в РПЛ

26 Февраля 2022 • 12:12 Комментировать

Вот и закрылись последние европейские «окна». Клубы Турции не могут регистрировать игроков с 8 февраля, РПЛ – с 23. Закрытие прошло не так активно, основные вопросы российские клубы решили заранее. А «Зенит» даже успел представить новичков в Лиге Европы. Хэдлайнером же выступил ЦСКА, который за последнюю неделю сразу два трансфера оформил, одним слегка удивив и своих болельщиков. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи по традиции собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА закупился легионерами

За зимнее трансферное окно ЦСКА подписал четверых полузащитников-легионеров. И каждый с претензией на игру в основном составе. Пока непонятно, как Алексей Березуцкий уместит всех на поле, и как им всем хватит игровой практики всего за 12 матчей РПЛ и Кубок России, но на бумаге усиление смотрится солидно. К парагвайцу Хесусу Медине и турку Юссуфу Языджи добавились колумбиец Хорхе Карраскаль и ивуариец Жан-Филипп Гбамен. В первом случае аренда с правом выкупа, во втором – без.

Но в обоих случаях есть вопросы. Карраскаль по сути дублирует Языджи. И по позиции (фантазиста), и по требуемому вниманию, и по проблемной дисциплине. Хорхе играл под 10-м номером за «Ривер Плейт», но аргентинцы даже с облегчением вздохнули, отдав его ЦСКА. Гбамен пришёл из «Эвертона» - про родственные связи клубов давно известно. Это просто акт помощи двум сторонам. Самому Гбамену, который за два года сыграл 8 матчей, перенеся две тяжелейшие травмы. И ЦСКА, получившему качественного опорника здесь и сейчас.

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Гбамен, кстати, был только третьим выбором ЦСКА в опорную зону. Алексей Березуцкий очень хотел получить обученного исполнителя на роль волнореза, и «армейцы» прорабатывали три варианта. Но «Арсенал» не захотел отпускать Мохаммеда Эль-Ненни, а Нампалис Менди из «Лестера» отказался сам.

«Спартак» ускорил сделку по Чернову

Трансфер Никиты Чернова из «Крыльев» в «Спартак» был оформлен ещё в середине января, но тогда клубы сообщили, что защитник до конца сезона будет играть за самарский коллектив. Теперь «красно-белые» решили ситуацию переиграть. Видимо, тренерский штаб «Спартака» захотел, что Чернов потренировался с Жиго, перенял его лучшие качества, манёвры, быстрее усвоил свои задачи на поле. Ход абсолютно верный. Никита (воспитанник ЦСКА, между прочим) возвращается в Москву на полгода раньше. Не обидели «красно-белые» и самарский клуб, в обратном направлении отправился Илья Гапонов. «Крылья Советов» арендовали защитника «Спартака» до лета 2022.

Миграция форвардов в нижней части таблицы

Команды из нижней части таблицы тоже усилились. И усилились неплохо. «Химки» завершили мощнейшую трансферную кампанию (Мамаев, Жирков, Главчич, Волков, Магомедов, Виана, Ламкель Зе) подписанием Александра Руденко. Подмосковный клуб уверяет, что талантливый форвард стал полноценным игроком «Химок», но у «красно-белых» будет право первоочередного выкупа. Руденко действительно закис в «Спартаке-2», большую часть этого сезона пропустив из-за травмы.

Ещё выгоднее укрепился «Нижний Новгород». Команда Александра Кержакова сработала не на перспективу, а здесь и сейчас получила качественного по меркам РПЛ форварда. Сильвестр Игбун, ранее расторгнувший контракт с московским «Динамо», решил переехать на берега Волги. Свободным агентом нападающий перебрался в «Нижний Новгород», где пообещал снова заиграть. Ему нужно лишь доверие тренера и время на поле. Судя по глубине состава «НН» и тому, как Игбун пылил за «Уфу», трансфер выглядит довольно перспективно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Никита Чернов Хорхе Карраскаль Жан-Филипп Гбамен
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