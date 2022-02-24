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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ВТБ передаст пакет акций ФК «Динамо» ВФСО «Динамо»

24 Февраля 2022 • 21:42 Комментировать

Банк ВТБ, являющийся основным акционером и генеральным спонсором «Динамо», выступил с заявлением после введения санкций со стороны Лондона.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Отмечается, что это никак не повлияет на спортивную и финансовую деятельности клуба.

После восемнадцати туров «Динамо» занимает второе место в российской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» всего лишь на два зачётных балла.

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