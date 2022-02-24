Георгий Черданцев: «Нет войне»

Российский комментатор Георгий Черданцев высказался против войны, присоединившись ко многим футболистам, которые выразили такое же мнение в социальных сетях.

«Нет войне», – написал Черданцев на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Ранее с идентичными лозунгами выступили Фёдор Смолов и Василий Березуцкий.

Сегодня, 24 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции на Донбассе после просьбы Донецкой и Луганской народных республик. Ранее президент подписал указ о признании независимости республик.