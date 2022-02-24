Василий Березуцкий: «Нет войне»

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий выступил против войны. На своей странице в социальной сети «Инстаграм» Березуцкий оставил короткое сообщение.

«Нет войне», – написал Василий Березуцкий в своём микроблоге.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, по решению российских властей была начата военная операция на Украине после просьбы Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых была принята Россией несколько дней назад.

Василий Березуцкий нынешний сезон начинал в качестве ассистента главного тренера Виктора Ганчаренко в «Краснодаре», но после увольнения белорусского специалиста он вошёл в тренерский штаб своего брата Алексея в ЦСКА.