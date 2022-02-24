В Госдуме заявили, что жизнь продолжается и нужно проводить чемпионаты во всех видах спорта

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищёв высказался о возможном перенесении 19-го тура российской Премьер-лиги, в связи с началом военной операции России против украинских войск.

По словам Свищёва, Российский футбольный союз сейчас внимательно следит за развивающимися событиями, проводит консультации с правоохранительными органами и координирует действия с городскими властями, где на днях должны состояться матчи чемпионата России. Чиновник призывает все клубы спокойно работать по плану и отталкиваться только от официальных решений РФС и РПЛ.

«На мой взгляд, надо внимательно следить за происходящими событиями и, если есть возможность дальше проводить регулярные чемпионаты во всех видах спорта, не приостанавливать их. Жизнь и спорт должны продолжаться», – приводит слова Дмитрия Свищёва Sport24.