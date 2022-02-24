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Уткин – о начале военной операции России на Украине: «Мрак и бессилие, худший день в жизни»

24 Февраля 2022 • 13:40 Комментировать

Российский комментатор, журналист и блогер Василий Уткин высказался о начале военной операции России на территории Украине.

Уткин отметил, что даже не знает, как можно начать работу над новым выпуском своей программы. Блогер сомневается, что даже какие-то слова поддержки и советы смогут его утешить.

«Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день», – написал Василий Уткин на своём телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале операции против украинских войск на фоне обострения конфликта на фоне обострения конфликта на фоне республик.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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