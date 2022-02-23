​Селюк рассказал, как санкции отразятся на работе ЦСКА на трансферном рынке

ЦСКА столкнулся с санкциями со стороны Минфина США, поскольку владельцем клуба является корпорация «ВЭБ. РФ». Известный агент Дмитрий Селюк назвал сложившуюся ситуацию неприятной для ЦСКА и всего российского футбола. Также агент рассказал о влиянии санкций на работу ЦСКА на трансферном рынке.

«ЦСКА сможет и покупать, и продавать игроков, просто не на международной арене. Тут же дело в платежной системе. Внутри России все трансферы будут осуществляться без проблем, как и со свободными агентами», - высказался Селюк для Metaratings.

Напомним, что новый виток санкций со стороны западных стран связан с признанием Россией ДНР и ЛНР.

ЦСКА свой ближайший матч проведёт 26 февраля – против «Спартака».