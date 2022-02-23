​У Черевченко есть предложения за рубежом

Игорь Черевченко покинул должность главного тренера «Химок» за несколько дней до возобновления чемпионата. По словам 47-летнего специалиста, до конца текущего сезона он точно будет отдыхать от работы. В настоящий момент предложения он не рассматривает.

«Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России», - слова Черевченко передаёт ТАСС.

Напомним, что новым главным тренером «Химок» стал Сергей Юран, который ранее уже работал с командой. Его новый дебют намечен на 26 февраля – в этот день «Химки» сыграют в чемпионате против «Динамо» на своём поле.