Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Черевченко оценил своё увольнение за четыре дня до первого матча «Химок» в году

23 Февраля 2022 • 18:45 Комментировать

Во вторник «Химки» объявили о расставании с Игорем Черевченко. Специалист оставил тренерский мостик подмосковного клуба второй раз в сезоне. Черевченко готовил «Химки» на зимних сборах, но за четыре дня до первого матча в году клуб решил попрощаться с тренером. Сам Черевченко оценил такой шаг.

«Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай своё мастерство прикладывает. Потому что команда готова», - высказался Черевченко для ТАСС.

«Химки» на текущий момент занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 26 февраля, уже под руководством Сергея Юрана команда сыграет против «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
19:33 · Россия. Премьер-лига
​Селюк рассказал, как санкции отразятся на работе ЦСКА на трансферном рынке
19:17 · Россия. Премьер-лига
​У Черевченко есть предложения за рубежом
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Черевченко оценил своё увольнение за четыре дня до первого матча «Химок» в году
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Казарцев вспомнил, как отреагировал на своё отстранение осенью
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Казарцев – об ошибке, за которую его отстраняли: «Увидел повтор эпизода, и меня как током ударило»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин и Зе Луиш находились в списках «Химок» - Терюшков
15:30 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» озвучили задачу Юрана
15:01 · Россия. Премьер-лига
​Назначен арбитр на дерби «Спартака» и ЦСКА
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор ЦСКА прокомментировал введение санкций в отношении клуба
14:12 · Россия. Премьер-лига
​Свищев – о санкциях в отношении ЦСКА: «Бьют по своим же»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Менди из «Лестера» прокомментировал интерес ЦСКА и «Спартака» эксклюзив
13:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА будет платить Гбамену более 70% зарплаты
12:40 · Россия. Премьер-лига
Ловчев - о назначении Юрана в «Химки»: «Солидный тренер туда не пойдёт»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Работа в «Химках» - большой вызов для меня»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев поздравил с Днём защитника Отечества и пошутил над ЦСКА 1
Все новости
Рекомендуем