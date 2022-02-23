​Черевченко оценил своё увольнение за четыре дня до первого матча «Химок» в году

Во вторник «Химки» объявили о расставании с Игорем Черевченко. Специалист оставил тренерский мостик подмосковного клуба второй раз в сезоне. Черевченко готовил «Химки» на зимних сборах, но за четыре дня до первого матча в году клуб решил попрощаться с тренером. Сам Черевченко оценил такой шаг.

«Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай своё мастерство прикладывает. Потому что команда готова», - высказался Черевченко для ТАСС.

«Химки» на текущий момент занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 26 февраля, уже под руководством Сергея Юрана команда сыграет против «Динамо».