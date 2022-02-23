Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил трансфер 26-летнего защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в московский «Спартак».

- Чернов неплохо играл в паре с Бегичем в российском чемпионате – нельзя было сказать, что у «Крыльев Советов» в защите проходной двор. Значит, Чернов будет конкурентоспособным на уровне РПЛ и в матчах за «Спартак». А вот в еврокубках – вопрос. Чтобы на равных соперничать с заграничными клубами на европейской арене, нужны футболисты уровнем не ниже, чем те, против которых ты играешь.

То, что «Крылья Советов» продают игроков в ведущие российские клубы, неслучайно. Сергеев перешёл в «Зенит», Данил Пруцев и Чернов – в «Спартак». Самарская команда – одна из самых интересных в чемпионате России, её футболисты на каждый матч заряжены как на игру чемпионата Европы или мира. Они стремятся показать себя с наилучшей стороны, чтобы с ними подписали контракты большие клубы.