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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Чернов в «Спартаке» будет конкурентоспособным на уровне РПЛ, а вот в еврокубках – вопрос» эксклюзив

23 Февраля 2022 • 17:07 Комментировать

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил трансфер 26-летнего защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в московский «Спартак».

- Чернов неплохо играл в паре с Бегичем в российском чемпионате – нельзя было сказать, что у «Крыльев Советов» в защите проходной двор. Значит, Чернов будет конкурентоспособным на уровне РПЛ и в матчах за «Спартак». А вот в еврокубках – вопрос. Чтобы на равных соперничать с заграничными клубами на европейской арене, нужны футболисты уровнем не ниже, чем те, против которых ты играешь.

То, что «Крылья Советов» продают игроков в ведущие российские клубы, неслучайно. Сергеев перешёл в «Зенит», Данил Пруцев и Чернов – в «Спартак». Самарская команда – одна из самых интересных в чемпионате России, её футболисты на каждый матч заряжены как на игру чемпионата Европы или мира. Они стремятся показать себя с наилучшей стороны, чтобы с ними подписали контракты большие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Равиль Сабитов Никита Чернов РПЛ
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