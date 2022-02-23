​Арбитр Казарцев вспомнил, как отреагировал на своё отстранение осенью

Осенью арбитр Василий Казарцев отстранялся от работы после допущенной им грубой ошибки в игре ЦСКА и «Краснодара». Тогда Казарцев трудился у монитора ВАР и не заметил явную игру рукой в штрафной площади.

Давая интервью для «Спорт-Экспресса», Казарцев вспомнил о своей реакции на новость об отстранении.

«Приехал в отель, захожу в номер, друзья присылают новость со ссылкой на СМИ: отстранён на год. Удар! Обдало ушатом кипятка! Был готов к серьёзному наказанию, но год…» - поделился воспоминаниями Казарцев.

По словам арбитра, лишь на следующий день из официальных источников он узнал, что отстранён до конца 2021 года.