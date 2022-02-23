​Арбитр Казарцев – об ошибке, за которую его отстраняли: «Увидел повтор эпизода, и меня как током ударило»

Арбитр Василий Казарцев возвращается к работе после своего отстранения. Осенью он допустил грубейшую ошибку, когда работал в качестве ВАР на игре Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Тогда, напомним, Казарцев не увидел явную игру рукой в штрафной площади и не сделал подсказки главному рефери о необходимости назначить пенальти.

«Увидел повтор того эпизода - как током ударило! Я не понимал, как можно было не увидеть [игру рукой]. Думаю: «Блин, это огромная очевидная ошибка, которая не поддаётся никакому объяснению», - вспомнил Казарцев о тех своих эмоциях в интервью для «Спорт-Экспресса».

Что касается причины, по которой Василий Казарцев ошибся, то он сослался на процесс работы ВАР, в том числе на то, что на нужном мониторе картинка была размытой.