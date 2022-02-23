​Кокорин и Зе Луиш находились в списках «Химок» - Терюшков

Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», положительно оценил зимнюю трансферную кампанию клуба. По словам Терюшкова, «Химки» подписали всех игроков, которых хотели.

Также Терюшков отметил, что Александр Кокорин и Зе Луиш находились в списках подмосковного клуба.

«Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре - это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьёзное рассмотрение, они просто были в списках», - высказался Терюшков для sport24.

Также Роман Терюшков сказал, что нынешний состав «Химок» способен решить задачу по сохранению прописки в РПЛ.

На текущий момент «Химки» располагаются на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России.