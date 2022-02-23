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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кокорин и Зе Луиш находились в списках «Химок» - Терюшков

23 Февраля 2022 • 15:51 Комментировать

Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», положительно оценил зимнюю трансферную кампанию клуба. По словам Терюшкова, «Химки» подписали всех игроков, которых хотели.

Также Терюшков отметил, что Александр Кокорин и Зе Луиш находились в списках подмосковного клуба.

«Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре - это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьёзное рассмотрение, они просто были в списках», - высказался Терюшков для sport24.

Также Роман Терюшков сказал, что нынешний состав «Химок» способен решить задачу по сохранению прописки в РПЛ.

На текущий момент «Химки» располагаются на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Фиорентина Александр Кокорин Зе Луиш Роман Терюшков
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