В «Химках» озвучили задачу Юрана

В среду «Химки» объявили о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера команды. Специалист подписал трудовое соглашение, рассчитанное на полтора сезона. Между тем, член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков озвучил задачу Юрана на остаток сезона.

По словам Терюшкова, которые на своих страницах приводит «РБ Спорт», задача Сергея Юрана заключается в сохранении команды в элите российского футбола.

На текущий момент «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт уже 26 февраля – против «Динамо» на своём поле.