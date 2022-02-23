​Назначен арбитр на дерби «Спартака» и ЦСКА

РФС обнародовал список судейских назначений на матчи 19-го тура российского чемпионата, которые пройдут с 26 по 28 февраля включительно.

Главный матч тура – большое дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА – обслужит бригада Виталия Мешкова. У мониторов ВАР на этой игре будут трудиться Евгений Турбин и Антон Кобзев.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» будет обслуживать Владимир Москалёв, в матч между «Зенитом» и «Рубином» - Евгений Кукуляк.

Ознакомиться с судейскими назначениями на все матчи тура можно на картинке ниже.

Стоит сказать, что лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит».