​Свищев – о санкциях в отношении ЦСКА: «Бьют по своим же»

ЦСКА столкнулся с санкциями со стороны Минфина США. Комментарий на этот счёт дал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Давайте не будем забывать, что в этом клубе немало иностранных спортсменов. Получается, бьют по своим же», - высказался Свищев, чьи слова приводятся на страницах sport24.

Свищев выразил уверенность в том, что государство в сложившейся ситуации окажет помощь ЦСКА, как ранее оказало помощь «Ахмату».

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 26 февраля, команда Алексея Березуцкого сыграет против «Спартака» в московском дерби.