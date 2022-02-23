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​Свищев – о санкциях в отношении ЦСКА: «Бьют по своим же»

23 Февраля 2022 • 14:12 Комментировать

ЦСКА столкнулся с санкциями со стороны Минфина США. Комментарий на этот счёт дал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Давайте не будем забывать, что в этом клубе немало иностранных спортсменов. Получается, бьют по своим же», - высказался Свищев, чьи слова приводятся на страницах sport24.

Свищев выразил уверенность в том, что государство в сложившейся ситуации окажет помощь ЦСКА, как ранее оказало помощь «Ахмату».

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 26 февраля, команда Алексея Березуцкого сыграет против «Спартака» в московском дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Свищев
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