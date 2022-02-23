ЦСКА будет платить Гбамену более 70% зарплаты

Стали известны финансовые подробности сделки между московским ЦСКА и английским «Эвертоном» по трансферу полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. «Армейцы» арендовали 26-летнего ивуарийского футболиста до окончания нынешнего сезона.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, руководство российского клуба будет выплачивать игроку более 70% заработной платы. «Ириски» были инициатором такого условия.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Гбамен принял участие в трех поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

ЦСКА идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 30 набранными очками. 26 февраля «армейцы» встретятся со «Спартаком» в рамках 19-го тура чемпионата.