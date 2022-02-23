Ловчев - о назначении Юрана в «Химки»: «Солидный тренер туда не пойдёт»

Бывший футболист сборной России и столичного «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Сергея Юрана главным тренером подмосковных «Химок».

«При таких действиях, которые делает руководство клуба, солидный тренер не пойдет к ним работать. Они обращаются к тем, кто уже там работал», - приводит слова ветерана «Спорт-экспресс».

О приходе Юрана в «Химки» было объявлено в среду, 23 февраля. С тренером подписан контракт до лета 2023 года.

По итогам 18 туров чемпионата России «Химки» занимают последнее место в таблице. В первом матче после перерыва команда сыграет со столичным «Динамо».