«Не знал, что Минфин США топит за «Спартак»: Как болельщики ЦСКА отреагировали на американские санкции

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело реакцию «армейских» болельщиков в Сети на внесение московского ЦСКА в санкционный список американского Минфина. Пользователи рассуждали, как это скажется на клубе и команде, пытались понять, почему ограничения введены именно против ЦСКА, а кто-то предлагал создать объединённый чемпионат с дружественными РФ странами.

Дмитрий Ф.: «Иностранные игроки будут разрывать контракты с клубом? Нельзя же иметь дело с компаниями, которые под санкциями».

Андрей Г.: «СССР был под более жёсткими санкциями… Санкции связаны с экономикой. Что за формулировка «запрещено иметь дело»?!».

Иван К.: «Теперь не сможем проводить тренировочные сборы в Майами и покупать игроков из МЛС. Помешало ли это «Ахмату» выступать в ассоциации, входящей в УЕФА? Помешало ли подписывать игроков из ЕС?».

Кирилл И.: «Так ЦСКА уже забыл, что такое еврокубки».

Romzes R.: «Нет еврокубков – нет проблем».

Никита Ш.: «Репутационные потери огромные у клуба будут».

Олег А.: «Майкрософт» и «Эйпл» не будут спонсировать ЦСКА».

Николай С.: «Привет, ПФЛ».

Рустам П.: «Готовы смотреть ролики, выпущенные клубом на Рутюбе?»

Boris-Dv B.: «Да спонсора просто поменяйте. В чём проблема?».

Richi R.: «Лучше бы создали свой чемпионат объединённый с Россией, Китаем, Индией, Ираном, СНГ и с другими дружественными странами».

Andrey C.: «Ну по таким цепочкам, кто с кем когда сотрудничал, можно прям сейчас заблокировать все компании в мире сразу. все друг с другом так или иначе через несколько посредников каким-то образом связаны».

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Андрей С.: «Самая главная проблема будет в содержании клуба, так как ВЭБу придётся урезать финансирование на фоне санкций… Тут и Ротенберги попали (что значит, «Сочи» тоже как-то коснется), и Тимченко (СКА тоже под раздачу)».

Кирилл М.: «Санкции – понятие широкое. Можно закрыть тебя в большом доме, а теперь закрыли тебя в комнате».

Алексей К.: «В крайнем случае Гинер возьмет клуб по дешёвке».

Юрий П.: «Гинер американцев не смог купить?».

Роман К.: «Ну так у Гинера, я думаю, деньги тоже лежат в европейских банках, а не в России».

Миша В.: «Центральный санкционный клуб Америки».

Алексей М.: «Есть подозрение, что США на это сподвигло слово "Армии" в аббревиатуре».

Игорь А.: «Не знал, что Минфин США топит за «Спартак»...».

Алексей Ч.: «Вот чего-то против «Газпрома» они ничего не вводят. А с ЦСКА всегда будет всё хорошо».

Руслан Л.: «Почему мы, а не «Зенит»??? Только закупались нормально».

Андрей С.: «Американцы всё делают поэтапно. Не удивлюсь, что через пару месяцев или полгода каждую команду это настигнет. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей».

Илья Б.: «Да *** [не имеет значения]. Железный занавес нам нужен, нам пора отказаться от импорта в целом и общем».

Дмитрий В.: «Всех с праздником!!!».

Кирилл Иванцов