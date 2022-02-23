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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Работа в «Химках» - большой вызов для меня»

23 Февраля 2022 • 12:23 Комментировать

Новый главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о своем возвращении в клуб. Ранее он уже работал с этой командой в 2008 и 2020 годах.

«Для меня важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет - «Химки» проведут успешную концовку. Для меня это большой вызов. Рад вернуться домой», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

На посту рулевого «Химок» Юран сменил Игоря Черевченко, под руководством которого команда провально провела первую половину сезона в РПЛ.

После 18 туров подмосковный коллектив располагается на последнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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