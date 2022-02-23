Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран занял пост главного тренера «Химок» официально

23 Февраля 2022 • 10:55 Комментировать

Подмосковные «Химки» представили нового главного тренера. Им, как и ожидалось, стал Сергей Юран, последним местом работы которого был «СКА-Хабаровск».

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт между аутсайдером Премьер-лиги и 52-летним специалистом рассчитан на полтора года.

Юран заменил у руля подмосковного коллектива Игоря Черевченко, об отставке которого было объявлено во вторник, 22 февраля.

После 18 туров чемпионата России «Химки» с 14 набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице. В первом официальном матче после зимнего перерыва подопечные Юрана встретятся с «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
10:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев поздравил с Днём защитника Отечества и пошутил над ЦСКА 1
09:35 · Россия. Премьер-лига
Андронов объяснил, почему санкции США не страшны для ЦСКА
09:02 · Россия. Премьер-лига
С Днём защитника Отечества! 2
00:48 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
Российский Рональдо в ФНЛ-2: Не сон, а новое подписание «Олимпа-Долгопрудного-2» 1
00:20 · Россия. Премьер-лига
В России закрылось зимнее трансферное окно – команды уже не могут регистрировать новичков 1
00:10 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» усилился нападающим из Парагвая 1
22 Февраля
23:52 · Россия. Премьер-лига
«Фарфан в 35 лет был одним из лучших, возраст не проблема»: Сёмин – о возможном переходе Мхитаряна в «Динамо»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переезде Оздоева в Ла Лигу
21:47 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Как спортивный менеджер, я хочу добиться титула – сделаю это с «Уфой»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Шварц дал оценку трансферной кампании «Динамо»
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Ботхейм рассказал о словах Холанна перед его переходом в «Краснодар»
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Ротенберг: «Санкции не повлияют на «Сочи»
18:12 · Россия. Премьер-лига
​Эксперт рассказал, как на ЦСКА повлияют санкции против спонсора
17:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Хаммарбю» рассказали о переговорах «Локомотива» по Сведбергу эксклюзив
17:20 · Россия. Премьер-лига
​«Уфа» арендовала двоюродного брата Лукаку официально
Все новости
Рекомендуем