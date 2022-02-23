Подмосковные «Химки» представили нового главного тренера. Им, как и ожидалось, стал Сергей Юран, последним местом работы которого был «СКА-Хабаровск».

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт между аутсайдером Премьер-лиги и 52-летним специалистом рассчитан на полтора года.

Юран заменил у руля подмосковного коллектива Игоря Черевченко, об отставке которого было объявлено во вторник, 22 февраля.

После 18 туров чемпионата России «Химки» с 14 набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице. В первом официальном матче после зимнего перерыва подопечные Юрана встретятся с «Динамо».