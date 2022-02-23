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Андронов объяснил, почему санкции США не страшны для ЦСКА

23 Февраля 2022 • 09:35 Комментировать

Известный российский комментатор и журналист Алексей Андронов отреагировал на санкции Минфина США в отношении владельцев московского ЦСКА. Под ограничения попал банк ВЭБ.РФ, которому принадлежит 77,63 процента акций «армейского» клуба.

«Это не так ужасно. У ЦСКА есть Орешкин и возможность «выдумывать варианты». У «Ахмата» понятно кто есть, и как... Но это неприятно. И, по большому счету, к делу отношения не имеет вообще», - высказался Андронов в своем телеграм-канале.

Московский клуб попал под санкции из-за политического конфликта между Россией и Украиной. Банк ВЭБ.РФ является акционером «армейцев» с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Андронов
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