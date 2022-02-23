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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В России закрылось зимнее трансферное окно – команды уже не могут регистрировать новичков

23 Февраля 2022 • 00:20 Комментировать (1)

Зимнее трансферное окно в России подошло к концу – как и обычно, дедлайн для регистрации новых футболистов завершился на три недели позже, чем в большинстве других стран Европы. В ночь с 22 на 23 февраля истек срок возможности изменения заявок команд на вторую половину сезона в Премьер-лиге.

Среди основных событий последних дней трансферного окна стоит отметить тот факт, что новую команду в РПЛ себе так и не нашел нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, которого итальянцы пытались продать. Впрочем, успеть оформить аренду опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена из «Эвертона» удалось московскому ЦСКА.

Первые официальные матчи во внутреннем первенстве после зимней паузы состоятся уже на этих выходных. Центральный поединок тура – столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком», которое запланировано на 26 февраля.  

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
dasner72
23 Февраля 2022 в 01:05
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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